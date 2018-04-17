В Москве в Совете Федерации с 16 по 18 апреля проходят Дни Мурманской области

Депутаты областной Думы примут участие в расширенных заседаниях профильных комитетов верхней палаты российского парламента. В центре внимания будут вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов регионов Крайнего Севера и Арктической зоны Российской Федерации на примере Мурманской области, обращения с отходами, особенности организации медицинской помощи в арктических субъектах России.

Также планируется обсудить оплату коммунальных услуг в помещениях, переведенных на индивидуальное отопление; предоставление жилья гражданам, подлежащим переселению из ЗАТО (вопросы жилищно-коммунальной сферы, переселения северян).

На пленарном заседании Совета Федерации в «час субъекта» планируется выступление Губернатора Мурманской области и Председателя Мурманской областной Думы, который проинформирует об особенностях законодательного регулирования Мурманской области.