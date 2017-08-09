В муниципалитетах Мурманской области реализуется проект «Формирование комфортной городской среды»

В муниципальном образовании г.Кола началась реализация проектов «Городская среда». В его рамках подрядчики приступили к подготовительным работам во дворах домов №№ 43, 45, 47 и 49 по проспекту Советский, дома № 38 по проспекту Защитников Заполярья и ремонту памятника «Воину-победителю».

После проведения всех необходимых электронных процедур по выбору подрядчиков и заключению договоров, реализация проекта «Городская среда» перешла в практическую стадию. Во дворах выполнен комплекс работ по подготовке к асфальтированию. Для этого подрядчики снимают старый асфальт, делают основание для нового, устанавливают бордюры.

По контрактам срок завершения работ - 20 августа. А дальше предстоят работы по благоустройству, которые будут помогать проводить и жители домов.

А в муниципальном образовании г.Мончегорск заключён договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов. В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» заключён договор на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по адресам: ул. Строительная, 10 и 12, ул. Царевского, 14.

В перечень работ входят капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории, обустройство мест парковки, обустройство детских игровых и спортивных площадок. Все работы должны быть завершены к 31 октября этого года.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» заключён муниципальный контракт по ремонту и обустройству пешеходной зоны по просп. Ленина от площади Революции до ул. Комсомольская. До 15 октября этого года здесь должны обустроят ливневую канализацию, лестницы, пандусы, отремонтируют тротуары и дворовые проезды.