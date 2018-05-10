В муниципалитетах региона обсудят корректировку Стратегии социально-экономического развития Мурманской области

Министерство экономического развития Мурманской области совместно с исполнительными органами государственной власти Мурманской области в рамках работы по корректировке Стратегии социально-экономического развития региона продолжает обсуждение основных направлений развития Мурманской области в долгосрочной перспективе в городских округах и муниципальных районах области.



10 мая обсуждение планируется провести в городах Апатиты и Кировск, 11 мая делегация представителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области встретится с представителями местного самоуправления и общественностью Кандалакшского и Терского муниципальных районов.



Место и время проведения мероприятия: 10 мая – г. Апатиты, пр. Ленина, 34, начало в 11.00; г. Кировск, пр. Ленина, 16, начало в 15.00; 11 мая – г. Кандалакша, ул. Первомайская, 34, начало в 10.00; п.г.т. Умба, ул. Беломорская, 1в, начало в 14.30.