В муниципалитете Североморска обсудили проблемы повышенного энергопотребления

11 мая в администрации ЗАТО город Североморск под председательством главы ЗАТО город Североморск Владимира Евменькова состоялось очередное заседание рабочей группы по решению вопросов, связанных с повышенным энергопотреблением в отдельных домах флотской столицы. В заседании приняли участие представители управляющей компании, АО «Мурманэнергосбыт», Общественного совета при главе ЗАТО Североморск, специалисты администрации.



В ближайшее время жители 39 домов во флотской столице и гарнизоне Североморск-3 получат апрельские квитанции за отопление с дополнительными суммами, прибавка составит от одной до трёх с половиной тысяч рублей. Это результат расчётов по показаниям общедомовых приборов учёта.



Как пояснил представитель АО «Мурманэнергосбыт», оставшиеся дома, в которых установлены приборы учета, но еще не была проведена корректировка, переведены на оплату по среднему значению, определенному исходя из показаний приборов учета за 2017 год. В квитанции за апрель жители увидят не изменение норматива, а именно средний показатель. Подобные квитанции будут приходить до конца года. По результатам года будет проведена очередная корректировка, жильцам будет доначислена или возвращена получившаяся разница.



При этом если энергоэффективность дома будет улучшена, то снизится потребление теплоэнергии, изменятся и показания приборов, и, как следствие, суммы в квитанциях.



На совещании Владимир Евменьков заметил, что обратился в государственную жилищную инспекцию по Мурманской области и прокуратуру города с просьбой проверить законность требований ресурсоснабжающей организации. Правовая оценка действиям «МЭС» со стороны надзирающих органов в настоящее время ожидается. Кроме того, на совещании обсуждались вопросы настройки установленных приборов учёта и самих внутридомовых систем теплоснабжения.



- Суть проблемы в том, что дома не настроены на нормативное потребление тепла, и в связи с этим происходит повышенное потребление, - пояснил Владимир Евменьков. - Эта ситуация сложилась из-за того, что нет внешней настройки на приборах учета, а также не настроены внутридомовые сети.



Глава ЗАТО город Североморск сообщил, что со следующей недели руководство управляющей компании будет проводить собрания собственников жилья, где будет разъяснять необходимость мероприятий по теплосбережению.



В настоящее время специалисты АО «Мурманэнергосбыт» максимально снизили подачу теплоносителя. Решение об окончании отопительного сезона будет принято руководством города с учетом погодного прогноза. В любом случае, тепло будет подаваться до конца мая, пока не закончатся занятия в школах и посещение детских садов.

