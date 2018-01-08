В муниципальном образовании Кандалакшский район обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет

В декабре 2017 года была завершена работа по приёму Федерального государственного дошкольного образовательного учреждения (ФГДОУ) № 2027 Министерства обороны РФ в муниципальную собственность и организована работа по приему сотрудников ФГДОУ в Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (МАДОУ) № 27 сельского поселения Алакуртти. Министерством образования и науки Мурманской области выдана соответствующая лицензия на осуществление образовательной деятельности.

Планируется, что 10 января МАДОУ № 27 начнёт функционировать в полном объёме: будут открыты 8 групп для 203 детей дошкольного возраста.

По состоянию на декабрь 2017 года в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» отсутствуют дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, которые в рамках «актуальной очереди» нуждаются в устройстве в учреждения дошкольного образования. В Министерстве образования и науки Мурманской области отметили, что в муниципальном образовании Кандалакшский район в результате реализованных мер обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет и ликвидирована очередь на предоставление места в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте до 3-х лет.