В муниципальной сети «Аптека Первая» открылся седьмой в городе социальный отдел

В мурманской аптеке № 39 муниципальной сети «Аптека Первая» открылся седьмой в городе социальный отдел. Ознакомиться с ассортиментом и стоимостью медицинских препаратов в новом отделе приехал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

– Важно понимать, что муниципальное предприятие в полном объеме выполняет свою социальную роль перед жителями города Мурманска, – отметил Андрей Сысоев. – Сегодня мурманчане, пользующиеся льготами, имеют возможность приобрести лекарства по минимальной цене во всех районах города.

На витринах представлен большой выбор лекарственных средств, как отечественного, так и зарубежного производства. Все препараты имеют государственные сертификаты и проходят трехступенчатую систему проверки качества.

– Главный индикатор целесообразности социальных программ – это обратная связь с гражданами, – рассказал генеральный директор ОАО «Фармация Мурманска», депутат Совета депутатов города Мурманска Олег Ноздрачев. – Именно после обращений мурманчан, мы принимаем решения о необходимости открытия социальных отделов. Даже ассортимент продукции составляется с учётом потребностей жителей конкретного микрорайона.

Всего за прошлый год жители города, пользующиеся услугами соцотделов, а также участники программы «Городская карта поддержки», в совокупности сэкономили более 5,5 миллиона рублей.