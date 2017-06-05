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Мурманская область. Арктика05.06.17 15:31

В муниципальных музеях региона стартовал масштабный художественный проект, посвященный 80-летию Мурманской области

Открытием сразу нескольких выставок стартовал масштабный художественный проект, посвященный предстоящему 80-летию Мурманской области. В рамках проекта в муниципальных музеях региона откроются выставки произведений художников Кольского Заполярья.

В первых числах июня в Полярном открылась выставка работ Нины и Дмитрия Новицких, в Кировске была представлена живопись заслуженного художника России Виталия Бубенцова. Жители Умбы знакомятся с выставками «Очарование текстиля Татьяны Черномор» и «Лоскутный мир Надежды Маркиной».

В течение года северян ждут встречи с творчеством Раисы Чебатуриной и Александра Феофилактова на выставке в Ловозере. В Кандалакше будут представлены произведения Тамары Зуевой и Владимира Кузина, в Североморске – Марии Михайленко и Вероники Вологжанниковой, мончегорцы познакомятся с творчеством Анны Крисановой, а в Ковдор отправятся работы Анатолия Сергиенко.

Реализацию проекта осуществляет Автономная некоммерческая организация «Продюсерский центр «Северный характер» – победитель конкурса, объявленного Комитетом по культуре и искусству среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Цель конкурса – развитие конкуренции и обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. Для жителей региона – это еще одна возможность познакомиться с многогранным творчеством талантливых земляков.

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