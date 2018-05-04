В муниципальных образованиях региона проходят заседания территориальных противоэпизоотических комиссий

По инициативе Комитета по ветеринарии Мурманской области в муниципальных образованиях проходят заседания территориальных противоэпизоотических комиссий. Главным вопросом, вынесенным для обсуждения стало исполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Несмотря на предпринимаемые меры, жители населенных пунктов продолжают информировать о местах скопления собак и фактах их нападения на граждан.



Для повышения эффективности мероприятий решено активизировать работу местных администраций по проведению рейдов, направленных на выявление мест обитания безнадзорных животных, и ликвидации свалок, создающих кормовую базу для них.



Кроме того, органам местного самоуправления поручено обеспечить широкое информирование населения о способах подачи заявок на отлов безнадзорных животных, о недопущении бесконтрольного выгула животных, а также совместно с полицией привлекать к ответственности владельцев, нарушающих правила выгула животных.



В связи с возникновением в Российской Федерации заразных болезней животных комиссиями дана оценка эпизоотической защищенности муниципальных образований от африканской чумы свиней, гриппа птиц и узелкового (нодулярного) дерматита крупного рогатого скота.



Администрациям городов и районов рекомендовано поддерживать в актуальном состоянии сведения о личных подсобных хозяйствах граждан и численности поголовья в них, а также проводить систематические обходы мест возможной несанкционированной торговли продуктами животного происхождения и животными.