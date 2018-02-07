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Мурманская область. Арктика07.02.18 09:32

В МУП Кольского района «УЖКХ» должным образом не организована эксплуатация систем тепло- и горячего водоснабжения

Прокуратурой Кольского района установлено, что в деятельности МУП Кольского района «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» (МУП Кольского района «УЖКХ»), а также в деятельности администрации Кольского района имеются нарушения действующего законодательства, повлекшие за собой нарушения прав граждан в сфере предоставления коммунальных услуг.

Установлено, что в период с 25 по 26 января  в сельском поселении Тулома отсутствовали коммунальные услуги по горячему водоснабжению и теплоснабжению по причине аварии в указанных системах.

На 2-х участках системы теплоснабжения (теплосети) в районе бывшего комплекса «Тепличный» в 1 км от котельной сп.Тулома произошли прорывы на теплотрассе (диаметр трубопровода 300 мм), что повлекло за собой проведение работ по полному сливу теплоносителя из систем теплоснабжения жилого фонда и социальных объектах поселения и, как следствие, привело к отсутствию горячего водоснабжения и теплоснабжения.

В результате аварийной ситуации без горячего водоснабжения и теплоснабжения остались в том числе, 13 жилых многоквартирных домов, 5 объектов социального значения (детские сады, школы).

Указанные факты свидетельствуют о том, что МУП Кольского района «УЖКХ» должным образом не организована эксплуатация систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, не приняты своевременные меры по предупреждению аварии, что повлекло за собой нарушение жилищных прав граждан и неполучению коммунальных услуг в полном объёме.

Прокуратурой Кольского района внесено представление главе администрации муниципального образования Кольский район с требованием принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, способствовавших нарушению действующего законодательства.

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