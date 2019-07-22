В МУП «Управление дорожного хозяйства» есть вакансии

По итогам совещания, которое состоялось в конце прошлой недели под председательством заместителя губернатора Мурманской области Е.В. Никоры с главой администрации города Мурманска А.И. Сысоевым по вопросу организации дополнительных рабочих мест для выполнения работ по благоустройству территории областного центра, была определена первоочередная потребность в МУП «Управление дорожного хозяйства» в уборщиках территорий, дорожных рабочих, рабочих по озеленению. Заработная плата работников в среднем составит 35-40 тысяч рублей.

По вопросам трудоустройства необходимо обращаться по адресу: г. Мурманск, проспект Кольский, дом 114. Рабочий телефон (88152) 58-77-12.