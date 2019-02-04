В Мурманск из служебной командировки на Северный Кавказ вернулась оперативная группа полиции

Мурманские полицейские на протяжении шести месяцев выполняли поставленные перед ними служебно-боевые задачи в составе оперативной группы в Республике Ингушетия. Они обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности, раскрывали тяжкие и особо тяжкие преступления.

В торжественной обстановке на перроне полицейских встречали руководители служб и подразделений УМВД России по Мурманской области во главе с временно исполняющим обязанности начальника управления УМВД России по Мурманской области полковником внутренней службы Сергеем Величковским, а также коллеги, родные и близкие.

Командир оперативной группы доложил руководству УМВД области о выполнении личным составом поставленных задач в полном объеме. Сергей Величковский поздравил сотрудников с успешным прибытием из командировки, поблагодарил за службу и вручил отличившимся сотрудникам нагрудные знаки за высокие показатели в службе и успешное выполнение особо сложных задач. Всего к награде было представлено более 20 сотрудников оперативной группы УМВД области.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сразу после торжественного построения сотрудники полиции смогли обнять родных. После отпуска полицейские приступят к выполнению служебных обязанностей на территории области.