В Мурманск из служебной командировки на Северный Кавказ вернулись сотрудники полиции

В Мурманск из служебной командировки на Северный Кавказ вернулись сотрудники оперативной группы, которые на протяжении шести месяцев выполняли поставленные перед ними служебно-боевые задачи на территории Республики Ингушетия. Они обеспечивали охрану порядка и безопасности, раскрывали тяжкие и особо тяжкие преступления.

В торжественной обстановке на перроне вокзала полицейских встречали руководители служб и подразделений УМВД России по Мурманской области во главе с начальником управления МВД России по Мурманской области генерал-майором полиции Игорем Баталовым, а также коллеги, родные и близкие сотрудников.

Начальник оперативной группы полковник полиции Михаил Бовыкин доложил начальнику УМВД области о том, что личный состав поставленные руководством задачи выполнил, замечаний и нарушений не допущено. Генерал Баталов поздравил сотрудников с успешным прибытием из командировки, поблагодарил сотрудников за службу и отметил, что они с честью ее несут.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сразу после торжественного построения сотрудники полиции смогли обнять родных. После отпуска полицейские приступят к выполнению служебных обязанностей на территории Мурманской области.