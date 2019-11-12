В Мурманск из служебной командировки на Северный Кавказ вернулись сотрудники полиции

Мурманские полицейские на протяжении шести месяцев выполняли поставленные перед ними служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского федерального округа. Они обеспечивали охрану порядка, раскрывали тяжкие и особо тяжкие преступления.

В торжественной обстановке на перроне стражей порядка встречали руководители служб и подразделений УМВД России по Мурманской области, во главе с временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по Мурманской области полковником внутренней службы Сергеем Величковским, а также коллеги, родные и близкие.

Командир сводного отряда доложил руководству УМВД России по Мурманской области о том, что личный состав выполнил задачи, поставленные руководством, в полном объеме. Сергей Величковский поздравил сотрудников с успешным прибытием из командировки, поблагодарил за службу и вручил отличившимся сотрудникам нагрудные знаки за достигнутые высокие показатели в службе и успешное выполнение особо сложных задач.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сразу после торжественного построения сотрудники полиции смогли обнять родных. После отпуска полицейские приступят к выполнению служебных обязанностей на территории Мурманской области.