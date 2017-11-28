В Мурманск из служебной командировки на Северный Кавказ вернулся сводный отряд полиции

Полицейские на протяжении шести месяцев выполняли поставленные перед ними служебно-боевые задачи на территории Республики Дагестан. Они обеспечивали охрану порядка и безопасности, раскрывали тяжкие и особо тяжкие преступления.

В торжественной обстановке вчера на перроне полицейских встречали руководители служб и подразделений УМВД России по Мурманской области во главе с начальником регионального управления МВД генерал-майором полиции Игорем Баталовым, а также коллеги, родные и близкие сотрудников.

Командир сводного отряда мурманской полиции подполковник полиции Павел Петровский доложил начальнику УМВД области о том, что личный состав отряда поставленные руководством задачи выполнил, замечаний и нарушений не допущено. Генерал Баталов поздравил сотрудников с успешным прибытием из командировки, поблагодарил сотрудников за службу и отметил, что сводный отряд с честью выполнил все поставленные перед ним служебно-боевые задачи.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, сразу после торжественного построения сотрудники полиции смогли обнять родных. После отпуска полицейские приступят к выполнению служебных обязанностей на территории Мурманской области.