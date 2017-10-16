В Мурманск к месту постоянного базирования прибыл новый пограничный сторожевой корабль «Преданный»

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых встрече нового пограничного сторожевого корабля 2 ранга проекта 22460 «Преданный», который прибыл из Санкт-Петербурга в пункт постоянного базирования – порт Мурманск.



На торжественном митинге Алексей Тюкавин поздравил Пограничное управление ФСБ России по Западному арктическому району с получением нового корабля.



«В эпоху глобального потепления, когда появляются все новые и новые районы добычи биоресурсов, когда активно развивается добыча углеводородов, новые возможности корабля пригодятся для того, чтобы обеспечить интересы России по защите нашей промышленной деятельности в Арктике», – отметил первый заместитель губернатора.



«Преданный», построенный по проекту Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» в Санкт-Петербурге, представляет собой современный сторожевой корабль, в котором воплощены самые современные достижения отечественной науки и техники. Корабль предназначен для выполнения широкого спектра задач, возложенных на береговую охрану – патрулирование территориальных вод ближних и дальних морских зон, охрану государственной границы и континентального шельфа, проведение аварийно-спасательных работ, а также для проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий природных бедствий. Наряду с охраной границы корабль может применяться для борьбы с терроризмом и морским пиратством.