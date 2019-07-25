В Мурманск после выполнения задач кругосветного плавания вернулся танкер Северного флота «Кама»

В Мурманск после выполнения задач дальнего похода вернулся средний морской танкер Северного флота «Кама». В течение 150 суток танкер «Кама» в составе отряда боевых кораблей Северного флота, возглавляемого фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», совершал кругосветный переход.

На причале моряков встречали представители командования флота, родные и близкие.

С возвращением домой экипаж танкера от имени командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева поздравил заместитель командующего объединением по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Виктор Воронов.

Он отметил, что «все поставленные задачи по материально-техническому обеспечению отряда боевых кораблей экипаж выполнил и впервые совершил столь масштабный переход по морям трех океанов».

За 5 месяцев дальнего похода судном пройдено более 31 тысячи морских миль, совершено два деловых захода в иностранные порты и заход в порт Владивосток. «Камой» произведено 28 комплексных пополнений запасов кораблей и судов отряда, в ходе которых подано свыше 7,5 тысяч тонн запасов материальных средств.

Как сообщает пресс-служба СФ, за время дальнего похода экипаж танкера «Кама» действовал в акваториях Атлантического океана, Средиземного и Красного морей, в Индийском и Тихом океанах, далее совершил переход Панамским каналом и стал участником трансатлантического перехода.

По докладу капитана танкера Михаила Суханова, экипаж здоров, материальная часть в строю, после пополнения запасов танкер будет готов к дальнейшему выполнению задач.