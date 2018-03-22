В Мурманск прибыла делегация Духовного управления мусульман РФ

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретился с делегацией Духовного управления мусульман Российской Федерации во главе с первым заместителем председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации, руководителем аппарата Совета муфтиев России Рушаном Аббясовым.

– Мурманск всегда был и остается многонациональным городом, жители которого относятся друг к другу с большим уважением, вместе решают важные вопросы вне зависимости от принадлежности к той или иной национальности или конфессии, – подчеркнул глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

На встрече были подняты вопросы взаимодействия в области культуры, образования, нравственного воспитания детей и молодежи. Стороны обсудили взаимодействие в осуществлении совместных культурно-просветительских проектов.