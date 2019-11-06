В Мурманск приедут лауреаты «Золотой маски»

С 7 по 9 ноября в Мурманск с гастролями приедет один из старейших театров кукол России, неоднократный лауреат премии «Золотая маска» Костромской областной театр кукол. Костромичи привезут для ребят постарше спектакли «Не Ёжик» и «Котёнок по имени Гав». Для малышей – спектакль «Чудо-зонтик». Показы пройдут в Мурманском областном театре кукол.

Костромичи нанесут ответный визит в Мурманск в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодёжи – 2019».

Костромской областной театр кукол – один из старейших в стране, первое представление костромские кукольники дали 8 ноября 1936 года. С 1946 года театр обитает в стенах, насквозь пропитанных театральной историей: в XIX веке их возводили на средства Шаляпина и Ермоловой, на сборы от постановок по пьесам Островского Малого и Александринского театров. В XX веке в этом здании начинал творческий путь драматург Виктор Розов как актер и один из создателей костромского ТЮЗа.

За последнее десятилетие театр покорил жюри и публику десятков всероссийских и международных фестивалей и даже Высшей национальной театральной премии России «Золотая Маска» (в 2011 и 2018 гг). Более 60 репертуарных спектаклей, вечные легендарные сказки и современная драматургия, «театр на подушках» для самых маленьких зрителей и постановки для взрослых, публичные читки пьес и лекции.