В Мурманск приходит лето: запускаем фонтаны, сажаем цветы

Несмотря на капризы северной погоды, в городских парках и скверах приступили к высадке цветов, чтобы сделать родной город еще красивее.

Озеленением заполярной столицы традиционно занимаются две городские организации: «Управление дорожного хозяйства» и «Мурманские городские парки и скверы». Кроме того, в украшении города принимают участие предприятия и неравнодушные мурманчане в рамках конкурса «Мой зелёный город – мой уютный дом».

– В этом году только специалистами нашего учреждения будут высажены 110 тысяч цветов, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Высадка происходит независимо от погоды. Это растения уже зарекомендовавшие себя в северных условиях: календула, львиный зев, маргаритка, петуния ампельная, бархатцы.

Также этим летом мурманчан ожидает сюрприз: центральная клумба на площади Пять Углов сменит оформление.

Еще одно из долгожданных событий, знаменующих приход лета, – открытие городских фонтанов. Перед их запуском специалисты проверили механизмы, устранили неполадки и выполнили наладочные работы после долгой зимы.

Напомним, летом столицу Заполярья украшают семь фонтанов. В этом году одними из первых заработали фонтаны в сквере на улице Ленинградской и у Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Скоро включат музыкальный фонтан на Семеновском озере.

Жителей и гостей Мурманска просят бережно относиться к городским объектам: не кидать посторонние предметы в воду, не топтать и не выкапывать цветы.