В Мурманске 15 многодетных семей получили сертификаты на приобретение или строительство жилья

Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев в торжественной обстановке вручил 15-ти многодетным семьям свидетельства, дающие право использовать социальную выплату на приобретение или строительство жилья.

– Более 10 лет назад стартовала программа по обеспечению жильем молодых семей Мурманска. По обращению горожан в 2012 году было принято решение расширить рамки проекта: социальная выплата стала предоставляться еще и многодетным семьям, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Практика показала, что это решение было правильным, ведь популярность программы растет.

К слову, Мурманск – один из немногих городов России, где действует такая программа для многодетных семей. Выплата предоставляется за счет средств бюджета муниципального образования вне зависимости от возраста супругов. Ее размер составляет 20% от расчетной (средней) стоимости жилья.

Всего возможность приобрести новое жилье в рамках программы получили 1 339 семей, в том числе 70 многодетных.