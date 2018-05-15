В Мурманске 18 пожарных тушили жилой дом на Радищева

В 02.24 на пульт дежурной службы «01» поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: г. Мурманск, ул. Радищева 43.

В результате пожара сгорели внутренние конструкции помещений лестничной клетки 2-го подъезда, двух квартир и чердака на общей площади 40 кв.м. На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения - 18 человек личного состава, 5 единиц техники.

Причины пожара устанавливаются.