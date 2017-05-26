Мурманская область. Арктика26.05.17 15:58
В Мурманске 28 мая будет запрещена парковка на въезде в сквер с ул. Книповича
В Мурманске в связи с проведением митинга, посвященного Дню пограничника, будет освобождена от транспорта, перекрыто движение и запрещена парковка на въезде с ул. Книповича в сквер, расположенный в районе дома № 49 по проспекту Ленина,- с 6 до 11 часов 28 мая.
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