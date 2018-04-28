В Мурманске 6 мая перекроют движение в районе комплекса «Долина Славы»

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 6 мая в районе мемориального комплекса «Долина славы» будет ограничено движение транспортных средств.

Движение будет запрещено для всех видов транспортных средств на 1456-1458 километрах автодороги Р-21 «Кола» с 10 часов 00 минут до 16 часво 00 минут 6 мая.

Для грузовых транспортных средств движение будет временно прекращено на участке с 1429 по 1470 километр автодороги Р-21 «Кола» с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 6 мая.

На этот период установлен объездной маршрут: г. Мурманск – г. Кола – пос. Верхнетуломский – 131-й километр автодороги «Лотта» - пос. Приречный – пгт. Никель 0 1547-й километр автодороги Р-21 «Кола».