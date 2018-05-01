В Мурманске адвокат в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем

Следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

По версии следствия, 30-летний северянин, уже имея административное наказание за отказ проходить медицинское освидетельствование, продолжает садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, чем поставил под угрозу безопасность дорожного движения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.