В Мурманске активно ведётся работа по организации трудовой занятости несовершеннолетних горожан

Ежегодно в период летних каникул ребята в возрасте от 14 до 18 лет имеют возможность получить денежное вознаграждение, а также трудовой стаж, работая в различных организациях города.

– Такой вид занятости очень полезен для самих ребят. Они не только получают трудовое воспитание, но и приобретают новые навыки, учатся быть дисциплинированными, ответственными, – отметила директор средней общеобразовательной школы № 5 Ирина Ускова.

Вопросом временного трудоустройства юных мурманчан занимается муниципальное учреждение «Объединение молодежных центров» совместно с «Центром занятости населения города Мурманска». Этим летом создано около 200 рабочих мест на различных предприятиях заполярной столицы, среди которых медицинские организации, городские учреждения. К примеру, подростки задействованы в уборке мурманских парков и скверов.

– Ребята привлекаются только для легкого труда. Они подметают дорожки, вычищают газоны, собирают мусор. Такая помощь очень необходима городу, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

Работодатели, желающие создать на своих предприятиях временные рабочие места для подростков, могут обратиться в «Объединение молодежных центров» по телефону (8152) 25-93-83 или «Центр занятости населения города Мурманска» по телефону (8152) 23-50-26.