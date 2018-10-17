В Мурманске будет ограничена стоянка автотранспорта

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска информирует участников дорожного движения что с 8 ноября 2018 года будет ограничена стоянка автотранспорта на следующих участках улично-дорожной сети города Мурманска:

- при движении по ул. Чумбарова-Лучинского, от разворотного кольца у памятника «Ждущая» до перекрестка с круговым движением с пересечением с ул. Аскольдовцев – по нечетным числам месяца;

- при движении по ул. Чумбарова-Лучинского, от перекрестка с круговым движением с пересечением с ул. Аскольдовцев до разворотного кольца у памятника «Ждущая» – по четным числам месяца;

- при движении по пр. Михаила Бабикова, от пересечения с ул. Капитана Копытова: по правой стороне проезжей части – по нечетным числам месяца, по левой стороне проезжей части – по четным числам месяца;

- при движении по ул. Воровского, от пересечения с ул. Софьи Перовской в сторону просп. Ленина: по правой стороне проезжей части – по четным числам месяца, по левой стороне проезжей части – по нечетным числам месяца.

Просим водителей и пешеходов учесть данную информацию, быть внимательнее на дорогах города и соблюдать Правила дорожного движения.