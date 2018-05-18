В Мурманске будет ограничено движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и в связи с:

– производством работ по замене участка теплосети будет ограничено движение всех видов транспорта на 6 метров по ширине проезжей части улицы Академика Книповича в районе домов №№ 3, 5 в восточном направлении с 8 часов 21 мая до 17 часов 30 сентября. Будет оборудована временная остановка общественного транспорта по улице Академика Книповича в районе дома №19/1 по улице Шмидта;

– производством работ по ликвидации аварии на сетях канализации планируется ограничить движение транспорта по улице Приморской жилого района Росляково от улицы Заводской до дома №5 по улице Приморской с 22 мая на время ликвидации последствий аварии;

– производством работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части будет запрещена парковка и движение всех видов транспорта по всей ширине проезжей части улицы Халтурина в районе домов №№ 1, 3 с 8 часов 22 мая до 20 часов 23 мая.