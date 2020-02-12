В Мурманске будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением работ по прокладке канализации и в целях обеспечения безопасности дорожного движения на проезде вдоль 311 микрорайона в районе южного въезда в город Мурманск будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по 1/2 проезжей части проезда вдоль 311 микрорайона в восточном направлении - с 8 часов 17 февраля до 20 часов 8 марта;

– по 1/2 проезжей части проезда вдоль 311 микрорайона в западном направлении - с 8 часов 9 марта до 20 часов 30 марта.