В Мурманске будет ограничено движение всех видов транспорта на пересечении Кольского проспекта, улиц Генералова и Шевченко

В Мурманске в связи с производством работ по реконструкции теплосети и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение всех видов транспорта на 7,4 метра по первой полосе от осевой линии проезжей части на пересечении проспекта Кольского, улицы Генералова и улицы Шевченко в северном и южном направлениях с 1 часа 9 августа до 20 часов 20 августа.

Как «Арктик-ТВ» сообщало вчера, из-за этого будет изменён маршрут движения троллейбуса № 4.