Мурманская область. Арктика09.08.17 07:00
В Мурманске будет ограничено движение всех видов транспорта на пересечении Кольского проспекта, улиц Генералова и Шевченко
В Мурманске в связи с производством работ по реконструкции теплосети и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение всех видов транспорта на 7,4 метра по первой полосе от осевой линии проезжей части на пересечении проспекта Кольского, улицы Генералова и улицы Шевченко в северном и южном направлениях с 1 часа 9 августа до 20 часов 20 августа.
Как «Арктик-ТВ» сообщало вчера, из-за этого будет изменён маршрут движения троллейбуса № 4.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Нам интересно Ваше мнение03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 366 человек
-
Последние комментарии
NerpaAut
09.08.17 11:01
Это может быть эхом случая с Дарьей Стариковой - Путина на всех не хватает! Крайними остаются простые люди-больные и врачи.
vitt51
09.08.17 10:58
Остаётся только пожалеть этих людей. Страшная трагедия, произошедшая скорее всего от безысходности одного участника и отсутствия возможностей у другого.
KomRad
09.08.17 10:39
Дичайший случай! Но не единичный в масштабах страны.
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа.12:00«Без свидетелей». Художественный сериал, 28 серия (12+)12:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиБогатые богатеют, бедные проедают накопленное-PRO ВалютуДоллар и евро стараются остановить падение-PRO ЭнергетикуПосле завершения комплексных испытаний гидроагрегат на Нива ГЭС-3 будет введён в эксплуатацию-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа