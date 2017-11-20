Мурманская область. Арктика20.11.17 17:12
В Мурманске будет ограничено движение всех видов транспорта на улице Фестивальной
В Мурманске в связи с производством работ по прокладке электрокабеля и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение всех видов транспорта:
- по ½ проезжей части по улице Фестивальной в южном направлении с 8 часов 20 ноября до 20 часов 21 ноября;
- по ½ проезжей части по улице Фестивальной в северном направлении с 8 часов 22 ноября до 20 часов 23 ноября.
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