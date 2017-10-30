В Мурманске будет ограничено движение всех видов транспорта на улице Инженерной

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке электрокабеля и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение всех видов транспорта:

- по 1/2 проезжей части улицы № 2 в районе дома № 12 по улице Инженерной в северном направлении с 8 часов 2 ноября до 20 часов 5 ноября;

- по 1/2 проезжей части улицы № 2 в районе дома № 12 по улице Инженерной в южном направлении с 8 часов 8 ноября до 20 часов 15 ноября.