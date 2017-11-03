В Мурманске будет ограничено движение всех видов транспорта по Морской улице

В Мурманске в связи с производством работ по капитальному ремонту участка тепловой сети будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Морской в районе дома №1 в западном направлении с 8 часов 7 ноября до 20 часов 12 ноября;

– по ½ проезжей части улицы Морской в районе дома №1 в восточном направлении с 8 часов 13 ноября до 20 часов 19 ноября.