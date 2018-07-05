В Мурманске будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Ленина

В Мурманске в связи с производством работ по ремонту теплосети будет ограничено движение всех видов транспорта:

– на 5,5 метра от края проезжей части проспекта Ленина в районе дома № 2 в южном направлении с 8 часов 9 июля до 20 часов 11 июля;

– на 3 метра по первой полосе от осевой линии проезжей части проспекта Ленина в южном направлении и на 3,5 метра по первой полосе от осевой линии проезжей части проспекта Ленина в северном направлении с 8 часов 12 июля до 20 часов 15 июля;

– на 3,5 метра по первой полосе от края проезжей части проспекта Ленина в районе дома № 5 в северном направлении с 8 часов 16 июля до 20 часов 21 июля.

– на 3,7 метра по первым полосам от осевой линии проезжей части по улице Полярные Зори в районе домов №№ 22,23 в северном и южном направлениях с 8 часов 9 июля до 20 часов 5 августа.