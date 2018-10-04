В Мурманске будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Адмирала флота Лобова

В Мурманске в связи с проведением земляных работ по замене участка теплосети будет ограничено движение всех видов транспорта:

– на проезде от дома № 11 (корп. 6) по улице Адмирала флота Лобова до дома № 14 (корп. 4) по улице Алексея Хлобыстова до 30 октября 2018 года.