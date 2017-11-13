В Мурманске будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Шабалина

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке электрокабеля и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение всех видов транспорта:

— по ½ проезжей части проезда от улицы Шабалина до дома № 4 по улице Шабалина в северном направлении с 8 часов 14 ноября до 20 часов 15 ноября;

— по ½ проезжей части проезда от улицы Шабалина до дома № 4 по улице Шабалина в южном направлении с 8 часов 16 ноября до 20 часов 17 ноября.