В Мурманске полным ходом идет летняя кампания по обновлению автомобильных дорог. На одних участках асфальт меняют частично, на других работы выполняются капитально в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа позволяет комплексно подходить к ремонту. Обновляется не только проезжая часть, но и тротуары, ограждения, островки безопасности. Также предусмотрено озеленение территории.

– Что касается качества нового асфальта, установлен четкий порядок приема работ, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Антон Набатов. – Если будут выявлены нарушения, подрядчик обязан исправить их в рамках гарантийных обязательств.

Сейчас в самом разгаре работы по ремонту дорожного полотна по улице Полярные Зори от улицы Гвардейской до улицы Карла Маркса.

– На этом объекте будет обновлено 25 тысяч квадратных метров проезжей части и 12 тысяч квадратных метров тротуаров. Осложняет работу замена колодцев и дождеприёмных решёток, их порядка 100 штук, – прокомментировал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Так как это одна из самых загруженных магистралей, работать приходится в стесненных условиях.

Всего в этом году в Мурманске будут отремонтированы более 362 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на 57 объектах во всех округах заполярной столицы.