В Мурманске будут судить убийцу двух рыбаков

18 октября 2016 года в полицию Мурманской области поступило сообщение об убийстве рыбака в рыбацком домике, находящемся на озере Пуарентъявр Кольского района. На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа, однако в силу удаленности и труднодоступности места происшествия полицейские и следователи прибыли в рыбацкий домик только на следующий день. Представители правоохранительных органов обнаружили на месте тело жителя Мурманска 1948 года рождения с огнестрельными ранами. Оружие, из которого пенсионер был застрелен, в домике отсутствовало.

По факту следственным отделом по Кольскому району СУ СК России по Мурманской области в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска областного управления МВД России установили лиц, которые в день убийства находились в рыбацком домике. Один из них с огнестрельными ранами в тяжелом состоянии был госпитализирован в лечебное учреждение.

Спустя две недели в результате реализации комплекса оперативных мероприятий подозреваемый в убийстве пенсионера и причинении тяжкого вреда здоровью другому рыбаку был полностью изобличен сотрудниками уголовного розыска. Злоумышленник дал признательные показания в совершенных деяниях.

Кроме того, он признался, что после выстрелов в двух рыбаков, один из которых был убит, в целях запугивания он направил оружие в свидетеля преступлений и произвел в его направлении неприцельный выстрел, высказывая при этом угрозу убийством. Оружие, из которого он производил выстрелы, он выбросил, когда возвращался в Мурманск. Как установили полицейские, 41-летний житель областного центра не имел официального разрешения на хранение огнестрельного оружия. Злоумышленник пояснил, что оружие он нашел в лесу незадолго до событий в рыбацком домике.

В настоящее время следствие по уголовному делу завершено, ранее судимому мурманчанину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство», ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» и ч.1 ст. 222 «Незаконное хранение огнестрельного оружия».

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу.