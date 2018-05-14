В Мурманске будут судить жителя Курганской области за обман пожилых людей

Прокуратурой Октябрьского административного округа города Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Курганской области. Он обвиняется в совершении нескольких эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчина совершил 16 «телефонных мошенничеств» в отношении престарелых жителей Мурманска на общую сумму свыше 3 млн рублей, а также 7 покушений на мошенничество, в результате которых потерпевшим мог быть причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 2200000 рублей.

Так, злоумышленник с декабря по июль 2017 года, находясь на территории города города Шумиха Курганской области, по мобильному телефону звонил жителям Мурманска. В ходе телефонного разговора с целью обмана оказывал психологическое давление на пожилых людей, сообщая им заведомо ложную информацию о сложившихся критических обстоятельствах, в результате которых их родственникам грозит уголовная ответственность, и под предлогом избежания наказания требовал от потерпевших передачи ему значительных сумм денежных средств.

В целях облегчения совершения преступления мужчина использовал в разговоре разные интонации голоса, в том числе представляясь сотрудником правоохранительных органов.

Введенные в заблуждения пожилые люди переводили обвиняемому денежные средства от 60 до 500 тысяч рублей на банковск карточку и по номеру телефона.

В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий в июле 2017 года злоумышленник был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Мурманской области.