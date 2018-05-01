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Мурманская область. Арктика01.05.18 11:59

В Мурманске бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками предстанет перед судом за превышение полномочий и фальсификацию результатов ОРД

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции УМВД России по городу Мурманску, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1  ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан) и ч. 4  ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период осуществления своих должностных обязанностей в 2016 году обвиняемый, с целью имитации служебной деятельности по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и, желая улучшить статистические показатели по раскрываемости преступлений, связанных с данным направлением, сфальсифицировал проведение оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка, свидетельствующего о якобы незаконном сбыте наркотического средства, при явном отсутствии каких-либо на то законных оснований, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления.

Фальсифицированные бывшим начальником отделения материалы ОРД послужили поводом и основанием для возбуждения в отношении заведомо невиновного лица уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере).

Совершая все вышеописанные действия вопреки интересам службы, обвиняемый явно вышел за пределы своих должностных полномочий. При этом он осознавал, что совершает противозаконные действия, связанные с фальсификацией результатов ОРД, которые он не вправе был делать ни при каких обстоятельствах.

Под тяжестью собранных доказательств вину в совершении инкриминируемых ему преступлений злоумышленник признал в полном объеме и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в суде в особом порядке.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

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