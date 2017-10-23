В Мурманске бывший ученик совершил кражу из школы

В дежурную часть обратился директор одной из школ, расположенных на территории города Мурманска, с заявлением о хищении из помещения лаборантской моноблока с клавиатурой и компьютерной мышью. Общая сумма имущественного ущерба составила 33 тысячи 300 рублей.

Выясняя обстоятельства совершения преступления, полицейские установили, что злоумышленник проник в помещение лаборантской, разбив окно, после чего похитил имущество. Полицейские отсмотрели записи камеры видеонаблюдения, установленной в помещении учебного заведения. На одной из записей оперативники увидели, что данное преступление совершили двое молодых людей. Директор учебного заведения узнала в одном из преступников бывшего учащегося школы. Эксперт снял отпечатки пальцев и другие следы, оставленные злоумышленниками на месте преступления.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Мурманску ориентировка с приметами подозреваемых была передана наружным нарядам полиции и Росгвардии. Нарядом вневедомтсвенной охраны двое 19-летних мурманчан, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности, были задержаны и доставлены в отдел полиции. В ходе обыска по месту жительства одного из подозреваемых было изъято похищенное имущество.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Первый подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ранее судимый молодой человек задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.