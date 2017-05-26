В Мурманске чествовали и участников социальной программы «Городская карта поддержки»

Сегодня, в День российского предпринимательства состоялось заседание Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска.

В рамках встречи будущим предпринимателям были вручены сертификаты и удостоверения о повышении квалификации – итоговые документы по результатам обучения на курсе «Начинающий предприниматель». Данный проект был организован комитетом по экономическому развитию администрации города. Соисполнителями проекта стали Центр развития молодежного предпринимательства МАУ МП «Объединение молодежных центров» и «Северо-Западный институт (филиал) АНО ВО Московского гуманитарно-экономического университета». Обучение проводилось в два потока на безвозмездной основе.

– Цель обучающего курса – познакомить слушателей, планирующих начать собственный бизнес, с основами бизнес-планирования, управления предприятием для дальнейшего участия в конкурсах на предоставление муниципальной финансовой поддержки в виде грантов: конкурсе молодежных бизнес-проектов «КПД» и конкурсе на предоставление грантов начинающим предпринимателям, – рассказала начальник отдела инвестиций и предпринимательства комитета по экономическому развитию Жанна Александрова.

Итоговые документы были выданы более чем 40 слушателям.

В торжественной обстановке чествовали и участников социальной программы «Городская карта поддержки».

Проект «Городская карта поддержки» реализуется администрацией города Мурманска с 2011 года. В настоящее время держателями карты являются более 20 тысяч мурманчан.

Сегодня партнерами проекта «Городская карта поддержки» являются 35 предприятий и организаций, а это более чем 170 объектов розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, товарами для детей, книжных магазинов и магазинов медтехники, предприятий сферы услуг и туризма, аптек, оптик, почтовых отделений, санаторий и кинотеатры.

Кроме того, в ходе заседания между комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк») было подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области содействия малому и среднему предпринимательству.