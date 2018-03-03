В Мурманске чествовали лучших педагогов

Ещё одна выставка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, участвующих в программе «Формирование комфортной городской среды», открылась в фойе Дворца культуры им. С.М. Кирова. Выставка приурочена к торжественному подведению итогов конкурсов профессионального мастерства педагогических работников города Мурманска. В мероприятии принял участие глава администрации областного центра Андрей Сысоев.

Напомним, аналогичная выставка открылась на прошлой неделе в Мурманском городском выставочном зале гостинично-делового центра «Арктика», также дизайн-проекты размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Формирование комфортной городской среды».

– Участие горожан при выборе мест благоустройства крайне важно. Приглашаю всех мурманчан выразить свое мнение на рейтинговом голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды», которое пройдет 18 марта в 73 пунктах, – призвал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Познакомиться с 19-ю дизайн-проектами, отобранными на предварительном этапе, смогли и мурманские педагоги-участники городских конкурсов «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки мастерства» и фестиваля «Педагогические надежды». Среди них молодые учителя общеобразовательных учреждений, классные руководители, педагоги дополнительного образования, тренеры – преподаватели детско-юношеских спортивных школ, работники дошкольных образовательных учреждений. В ходе конкурса они проводили открытые занятия и уроки с детьми, классные часы, родительские собрания, мастер-классы, круглые столы по проблемам воспитания детей.

– Мурманское образование демонстрирует самые высокие результаты во многом благодаря талантливым, неравнодушным, искренне любящим свою профессию педагогам. В наших традиционных конкурсах нет проигравших, каждый участник смог получить неоценимый опыт, – отметил Андрей Сысоев.

Глава администрации заполярной столицы поздравил призёров с успешным участием в конкурсе, а представительниц слабого пола – с наступающим Международным женским днём и вручил конкурсантам дипломы, ценные подарки.