В Мурманске чествуют лучших выпускников школУченик Хибинской гимназии Евгений Михайлов прошёл в финал Всемирного смотра-конкурса научных и инженерных достижений школьников
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Мурманская область. Арктика24.05.18 16:33

В Мурманске чествуют лучших выпускников школ

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев встретился с лучшими выпускниками 2018 года. В торжественном мероприятии приняли участие 25 школьников: победители и призеры олимпиад муниципального, регионального и всероссийского уровней, лауреаты научно-практических конференций и творческих конкурсов, активные участники интеллектуальных игр и различных городских фестивалей, а также учащиеся, проявившие себя в общественной деятельности и добившиеся успехов в спорте.

– Эти ребята достигли значительных результатов в самых различных сферах жизни, каждый из них разносторонне развитая личность. Своими победами они еще раз подтвердили высокое качество мурманского образования и задали хороший темп, который придется держать будущим выпускникам, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

В этом учебном году в список 100 лучших образовательных учреждений по профильным направлениям вошли Мурманский академический лицей, Мурманский политехнический лицей и лицей № 2. В областном центре развито олимпиадное движение. К примеру, 120 юных мурманчан стали победителями и призерами регионального этапа  всероссийской олимпиады школьников.

Всего в этом году в заполярной столице более четырех тысяч выпускников 9-х и 11-х классов.

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