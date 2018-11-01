В Мурманске дали старт международному проекту по обустройству и ремонту автомобильной дороги Кола – Верхнетуломский – МАПП «Лотта»

Сегодня в Мурманске подписан грант-контракт на реализацию крупного инфраструктурного проекта – «Обустройство и ремонт автомобильной дороги Кола – Верхнетуломский – МАПП «Лотта».

Свои подписи под документом поставили начальник Государственного областного казенного учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (ГОКУ «Мурманскавтодор») Виктор Козлов и руководитель по развитию Регионального Совета Лапландии Пяйве Экдаль.

Проектная заявка Мурманской области была одобрена для финансирования в рамках программы приграничного сотрудничества «Коларктик» 2014-2020. Ведущим партнером проекта выступает Мурманскавтодор, партнером – АНО «Центр управления проектами», с финской стороны – Центр транспорта, экономики и окружающей среды Лапландии. Проект направлен на развитие системы дорожной безопасности, создание одинаково комфортных и безопасных условий для движения по дороге по обеим сторонам российско-финской границы, снижение аварийности, увеличение грузо- и пассажиропотока, расширение экономического сотрудничества. Мероприятия проекта включают как ремонт дорожного полотна, так и обустройство элементами безопасности (барьерными заграждениями, инфо-знаками и др.). Проект рассчитан на три года.

Общий бюджет проекта 4,5 млн евро, 15% из них составят средства государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы» – это порядка 440 млн рублей.

«Сегодня Мурманская область и Лапландия, даже более того, Россия и Финляндия, как добрые соседи, друзья и партнёры, делают ещё один шаг навстречу друг другу – в самом буквальном смысле. Приграничные дороги – это двери между странами, и от их состояния зависит, насколько мы гостеприимны и готовы к сотрудничеству», – подчеркнула на церемонии подписания губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Программа «Коларктик» как инструмент развития приграничных территорий действует в Мурманской области уже не первый год. В 2014 году в её рамках был завершён большой проект реконструкции дороги Кандалакша – Алакуртти – Салла, получивший диплом Минэкономразвития России как «Лучший проект приграничного сотрудничества Россия – Евросоюз».

Кроме того, как сообщила Марина Ковтун, на сегодняшний день к финансированию в рамках программы «Коларктик» отобраны еще 14 проектов с участием организаций Мурманской области, семь из них направлены на защиту хрупкой природы Арктики.