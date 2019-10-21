В Мурманске дан старт грандиозному проекту «Песни Победы», проходящему при поддержке Министерства культуры РФ

Новый сезон грандиозного музыкального проекта народного артиста России Михаила Турецкого «Песни Победы» стартовал в воскресенье в Мурманске. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а Мурманск избран начальной точкой турне.

Большой концерт с участием коллективов «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого» прошел в Ледовом Дворце в рамках празднования 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Гостями концерта стали 2,5 тысячи северян: представители ветеранских и общественных организаций, почетные жители Мурманской области, военнослужащие. Для всех жителей региона концерт транслировался в прямом эфире регионального общедоступного телеканала.

Глава региона выразил слова благодарности руководителю коллектива Михаилу Турецкому и министру культуры РФ Владимиру Мединскому, поддержавшему эту инициативу, а также отметил, что мы, живущие под мирным небом, обязаны всегда помнить, какой ценой досталась Победа, и быть достойными памяти тех, кто погиб, защищая свободу и независимость нашей страны и всего мира.

Артисты «Хора Турецкого» и вокального коллектива «Сопрано» исполнили песни военных лет, патриотические песни и популярные композиции – от всеми любимой «Катюши» и «Смуглянки» до «Бухенвальдского набата». Музыкальным комплиментом северянам стала песня «Прощайте, скалистые горы», которую многие называют неофициальным гимном Мурманской области. Исполнение сопровождалось демонстрацией исторических снимков из фонда Мурманского областного краеведческого музея.

Кульминацией концерта стала всенародно любимая песня «День Победы», которую вместе с артистами подхватил весь зал.

Также в рамках праздничного мероприятия состоялось торжественное открытие выставки «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны» областного краеведческого музея, которая впервые прошла на территории Ледового Дворца. В течение дня посетители выставки ознакомились с уникальными историческими фотографиями, документами, предметами обмундирования и оружия, а также стали участниками интерактивных площадок военно-исторической реконструкции и посмотрели документальный фильм о войне в Заполярье.