В Мурманске дан старт педагогическим конкурсам

Сегодня в Мурманске состоялось торжественное открытие традиционных городских конкурсов профессионального мастерства педагогических работников «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки мастерства» и фестиваля «Педагогические надежды».

Популярность педагогических конкурсов с каждым годом растет, в этот раз участниками стали 92 человека. Среди них классные руководители, педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели детско-юношеских спортивных школ, воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальные работники, учителя-логопеды дошкольных образовательных учреждений.

– Цель конкурсов – повышение престижа профессии педагога, воспитателя. Каждый участник должен показать свое видение воспитания детей, продемонстрировать новые приемы в работе, и, конечно, перенять опыт у своих коллег, – рассказала начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Людмила Ананьина.

Конкурсные мероприятия будут проходить в течение недели. Участникам предстоит провести открытые занятия и уроки с детьми, классные часы, родительские собрания. Финальным испытанием станут мастер-классы, круглые столы по проблемам воспитания детей.

Итоги будут подведены 2 марта в областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова.