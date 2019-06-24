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Мурманская область. Арктика24.06.19 11:40

В Мурманске для обеспечения безопасности дорожного движения будет выполнен перенос пешеходного перехода на улице Академика Книповича

Специалистами в области организации дорожного движения и сотрудниками Госавтоинспекции на заседании Рабочей группы для выработки оперативных решений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения был в очередной раз поднят вопрос по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том числе на перекрестке улиц Академика Книповича и Капитана Буркова. Существующий пешеходный переход находится на перекрестке со сложным рельефом (на уклоне), при этом в условиях ограниченной видимости создаётся угроза жизни пешеходов и автомобилистов.

Решением рабочей группы предложен перенос пешеходного перехода через проезжую часть улицы Академика Книповича к остановке общественного транспорта «ул. Академика Книповича» (в сторону улицы Полярные Зори).

В ходе работ будет осуществлен снос двух рябин. Администрацией города сформирован план по высадке зеленых насаждений. Все вырубленные на территории города зелёные насаждения будут восстановлены.

 

 

 

 

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