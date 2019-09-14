В Мурманске «Единая России» и НКО «Единая промышленная карта» подписали соглашение о сотрудничестве

12-13 сентября в Мурманске на базе Мурманского арктического государственного университета проходит региональный этап Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании».

В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и АНО ИМЦ «Единая промышленная карта». Свои подписи под документом поставили секретарь Мурманского регионального отделения Партии Сергей Дубовой и директор форума «Педагоги России», член координационного совета сторонников ВПП «Единая Россия», автор федерального партийного профориентационного проекта «Единая промышленная карта» Вероника Пиджакова.

Напомним, проект «Единая промышленная карта» - это комплекс интерактивных уроков, направленных на изучение промышленных предприятий РФ и каждого конкретного субъекта, в котором проживают учащиеся. Комплекс уроков на один учебный год состоит из 30 уроков для ученика каждого возраста.

«В рамках проекта школьник с первого по одиннадцатый класс проходит ежегодно двадцать интерактивных уроков и три раза выезжает на реальные предприятия посмотреть, как они работают, - рассказала Вероника Пиджакова. – Таким образом, к 11 классу он получит информацию о 200 предприятиях России и поймёт, как работают разные производственные циклы, что из себя представляет работа по той или иной профессии».

«На сегодня проект «Единая промышленная карта» работает в 38 регионах, в ней задействованы 183 500 педагогов, - подчеркнула директор форума «Педагоги России». - Только в 2018 году в программе приняли участие 496 тысяч школьников (это значит, что они сдали 20 и более уроков), а регистрацию прошли 1 млн 200 тысяч детей. В этом году мы уже вышли на планку 2 миллиона детей».

«В Мурманской области уделяется большое внимание организации профориентационной работы с обучающимися, - отметил Сергей Дубовой. - Открыты и функционируют профильные классы с профориентационной направленностью на специальности, востребованные на градообразующих предприятиях. Задачи профориентации также решаются в системе кадетского образования. За последние три года значительно обновилась инфраструктура системы дополнительного образования региона. Успешно работает детский технопарк «Кванториум» и региональный центр по работе с одаренными детьми в Апатитах. Ну, а координирующую роль в системе профессиональной ориентации выполняет Региональный центр профориентации, который базируется в Мурманском областном центре «Лапландия».