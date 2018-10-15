В Мурманске фиксируются температурные рекорды

В воскресенье вечером, 14 октября, в Мурманске был установлен температурный рекорд. Синоптики зафиксировали +10.4°, что на полградуса выше показателя за 14 октября 1944 и 2005 годов.

Так как новые метеорологические сутки начинаются в 21:00, суточный рекорд для 15 октября - в 21:00 на метеостанции было +10.3, что выше значения, установленного в 1944 году (+10.2). Температура продолжила расти, на 10 утра 15 октября она составила +12.6°, сообщает группа «Погода в Мурманске» в соцсети «Вконтакте».

В этом году в Заполярье были зафиксированы температурные рекорды как весной, так и летом.