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Мурманская область. Арктика18.10.17 14:35

В Мурманске готовят иллюминацию к новому сезону

Мурманск меняет свой облик в зависимости от времени года. С наступлением осенне-зимнего периода на смену фонтанам приходят яркие гирлянды и световые композиции. Ими по традиции украшают все округа заполярной столицы: улицы, проспекты, обновленные парки и скверы.

Долгой полярной ночью мурманчан и гостей областного центра будут радовать более 5 тысяч световых элементов: мерцающие фонтаны, снежинки, разноцветные сияющие шары, светодиодные снеговики, сказочные звери и, конечно, «эльфийские» ели. Пока все элементы оформления хранятся на складе. Перед началом нового сезона специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» проводят обследование оборудования и выполняют необходимые профилактические работы.

– Ревизия и ремонт новогодних украшений проведены на 85 процентов. В данный момент рабочие занимаются световыми фонтанами: выполняют покраску конструкций, замену ламп, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

Из-за небрежного отношения горожан, а иногда и откровенного вандализма некоторые конструкции пришлось серьезно ремонтировать и даже восстанавливать. Сейчас городскими властями рассматривается концепция новогоднего оформления заполярной столицы. В этом году мурманчан снова ждут сюрпризы.

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